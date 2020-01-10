Борщ с пампушками: агент новичка Динамо сказал, сколько киевляне заплатили за игрока

Селюк рассказал, сколько Динамо заплатило за Бенито / ФК Тамбов

Дмитрий Селюк заявил, что нигерийский вингер Бенито обошелся киевскому Динамо бесплатно.

Агент сказал, что для киевского клуба подписание не представляет никакого экономического риска.

"Приход Бенито значит для Динамо полное отсутствие экономического риска. Клуб берет талантливого парня на правах свободного агента, на небольшую зарплату. А потенциал его, без преувеличения, огромен. Это правильный ход, инвестиция в будущее, шанс получить финансовые и спортивные дивиденды", - сказал Селюк журналу Футбол.

Также он подтвердил интерес турецкого Галатасарая.

"Галатасарай уже проявляет к нему интерес, хотя он в Динамо еще на поле не сделал. Хоть бери и продавай с ходу - уже прибыль. Бенито играет в олимпийской сборной Нигерии, где рядом с ним выступают представители АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, чемпионатов Турции и Австрии", - добавил агент.

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По словам Селюка, Суркис забрал Бенито за "борщ с пампушками".

"Стоимость этих игроков уже исчисляется суммами с шестью нулями. В данном случае Игорь Суркис подписал в Динамо не менее талантливого игрока бесплатно. Я называю это "за борщ с пампушками", - заявил Дмитрий Селюк.

Ранее сообщалось, что Бенито пройдет медосмотр и подпишет контракт с Динамо 10 января. Позже сам футболист заявил, что ждет паспорт, сделает украинскую визу и присоединится к команде на сборах в Турции.