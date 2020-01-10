"Все, хана Сане": Усик потренировался с сыном и вызвал бурную реакцию в сети

Александр Усик потренировался со своим сыном / УНИАН

Александр Усик в своем Инстаграм опубликовал видео, как занимается со своим сыном.

Они выполняли упражнения для рук, и Усик-младший старался повторять движения за своим папой.

Напомним, Эдди Хирн сообщил, что бой между украинцем и Дереком Чисорой может состояться 28 марта в Лондоне. Также была информация, что пояс по версии WBO достанется Усику без выхода на ринг, если Энтони Джошуа откажется от защиты из-за возможного боя с Уайлдером.

Под записью боксера в Инстаграм подписчики оставили массу комментариев, где выразили свое восхищение Александром и его сыном.

"Все, хана Сане", "Сань, ну ты быстрее!", "Яблоко от яблони", "Малыш чемпионом растет", "У Джуниора скорость лютая", - подобные комментарии можно найти под постом Усика.