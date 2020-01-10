Барселона уволит главного тренера - журналист

Эрнесто Вальверде будет уволен из Барселоны / Барселона

Барселона расстанется с главным тренером Эрнесто Вальверде в июне.

Об этом сообщил журналист Гонсало Миро, передает Twitter издания El Golazo de Gol.

Барса в сумасшедшем матче уступила Атлетико в рамках полуфинала Суперкубка Испании, и теперь за трофей сразятся "матрасники" и Реал. Поединок состоится 12 июня в Джидде.

Вальверде возглавил Барселону летом 2017 года после ухода Луиса Энрике и дважды выиграл с командой Ла Лигу, однако больше запомнился громкими вылетами из Лиги чемпионов от Ромы и Ливерпуля.

В сезоне 2019/20 "блаугранас" делят лидерство в чемпионате Испании с Реалом, набрав 40 очков. В следующем туре Барса сыграет с Гранадой.

Ранее сообщалось, что руководство клуба провело переговоры со своим бывшим полузащитником Хави по поводу должности главного тренера.