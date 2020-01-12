Реал - Атлетико: где смотреть финал Суперкубка Испании

Реал - Атлетико: где смотреть / Reuters

Матч Реал - Атлетико состоится в рамках финала Суперкубка Испании. "Королевский клуб" в полуфинале без особых трудностей одолел Валенсию (3:1), а Тони Кроос исполнил "сухой лист". "Матрасники" в сумасшедшем поединке справились с Барселоной (3:2).

Команды уже встречались между собой в рамках Ла Лиги и не смогли даже поразить ворота друг друга.

Реал - Атлетико: где смотреть, дата, время матча

Поединок Реал - Атлетико состоится 12 января в 20:00 по киевскому времени. В Украине его покажет в онлайн-трансляции стримминговый сервис Megogo. В России будет прямая трансляция на каналах Матч ТВ и Матч Футбол 1.

Кроме этого, игру можно посмотреть онлайн на сайте livetv.sx.

В записи есть возможность увидеть матч на Megogo в любое время после финального свистка, а также на Матч Футбол 1 13 января в 07:05 по киевскому времени.