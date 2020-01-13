Вражда народов: на турнире жестко отметелили друг друга борцы из Украины и Грузии - видео

Момент массовой драки / скриншот из видео

Борцы вольного стиля из Грузии и Украины устроили массовую драку прямо на ковре в рамках международных соревнований Яшар догу в турецком Стамбуле.

В полуфинале состязаний в весовой категории до 79 килограммов за десять секунд до конца схватки грузин Зураби Ербоцонашвили вел в счете - 8: 5. Причем схватка была жесткой и слегка за гранью правил. В итоге у представителя Украины Магомеда Закариева не выдержали нервы и он нанес сопернику удар по лицу.

Ербоцонашвили тоже ответил ударом. Затем в конфликт вмешались тренеры и борцы обеих сборных - включая главного тренера Георгия Янтбелидзе.

Оба борца - и украинский, и грузинский - уже дисквалифицированы с турнира.

Напомним, ранее украинский борец Дмитрий Арабаджи выложил в Сеть чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика, облаченного в борцовском треко.