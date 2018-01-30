Украинский борец выложил в Сеть фото Усика в трико

Украинский борец Дмитрий Арабаджи выложил в Сеть фотографии в трико чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика.

Фото были сделаны до отбытия чемпиона в столицу Латвии Ригу на бой с латвийцем Майрисом Бриедисом на окраине Киева — в Конча-Заспе, говорится на странице спортсмена в Instagram.

"Кто не видел Усика в трико? Представляю вашему вниманию, так мы провели крайнюю тренировку на Олимпийской базе "Конча-Заспа" перед его вылетом в Ригу!!!", — отметил Арабаджи.

Ранее сообщалось, что в Риге в рамках полуфинала Всемирной боксерской серии Александр Усик победил по очкам Майриса Бриедиса и завоевал еще один чемпионский пояс — по версии WBC.