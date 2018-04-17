Вопреки запрету Министерства спорта. Украинские борцы поедут на турнир в Россию

Заявка Украины на участие в чемпионате Европы по борьбе, который пройдет в России, будет возобновлена.

Соответствующее решение принял исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины, сказано на официальном сайте организации.

Отмечается, что украинцы решили поехать в Россию на чемпионат Европы, чтобы "минимизировать риски, ожидающие спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с положениями Олимпийской хартии и Всемирной федерации борьбы UWW".

Теперь среди членов сборных команд будет проведен опрос по поводу готовности принять участие в этом мероприятии и ответственности каждого спортсмена и тренера. По результатам опроса будет составлена соответствующая заявка на участие команд.

Министерство спорта Украины ранее просило украинских спортсменов воздержаться от выступлений на соревнованиях, проводящихся на территории России.

Напомним, ранее сборная Украины по биатлону отказалась от поездки на Кубок мира в Россию.