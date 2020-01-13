Макгрегор признался, что злоупотреблял алкоголем перед боем с Хабибом

Макгрегор употреблял алкоголь во время подготовки к бою с Хабибом / GettyImages

Конор Макгрегор накануне боя с Дональдом Серроне рассказал, что злоупотреблял алкоголем во время тренировочного лагеря перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым.

"В последний раз я пил пару месяцев назад. Может быть, три или даже четыре. До последнего дня я пил целую неделю не переставая. Во время подготовки к бою с Хабибом я тоже пил. Это не обычное дело в моей карьере. Не до такой степени", - цитирует Макгрегора ESPN.

Ирландец звал на бой людей из отеля.

"Зачем я это делал? Не знаю, я просто хотел этот яд или что-то в этом роде. У меня были люди, спрятавшиеся в отеле, которым я звонил и звал на бой. Они выходили из отеля в спортзал и вели полномасштабный поединок со мной, я был без шлема. А потом я уходил и праздновал, а потом снова возвращался через три дня", - добавил Конор.

Бой Макгрегор - Серроне в рамках турнира UFC 246 состоится 18 января в 5 утра по киевскому времени. UFC опубликовал документальный фильм, посвященный поединку.