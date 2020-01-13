Макгрегор - Серроне: UFC опубликовал документальный фильм накануне боя

Макгрегор - Серроне: UFC выпустил документальный фильм / punditarena.com

UFC в своем YouTube-канале выпустил документальный фильм о предстоящем бое Макгрегор - Серроне, который состоится 18 января в Лас-Вегасе.

В фильме рассказывается вся предыстория обоих бойцов. В частности, вспоминается восхождение Макгрегора на Олимп ММА, его скандалы, арест и поражение от Хабиба. Также показаны кадры с тренировок Ковбоя в его необычном зале, где царит позитивная атмосфера, а также его хобби и путь в UFC.

Макгрегор не выходил в октагон с 2018 года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Серроне проиграл два своих последних боя техническим нокаутом Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Макгрегор в этом году хочет побороться за титул BMF с его действующим обладателем Хорхе Масвидалем.