Вальверде трогательно попрощался с Барселоной

Эрнесто Вальверде написал трогательное прощальное письмо / Барселона

Эрнесто Вальверде после своего увольнения из Барселоны написал прощальное письмо клубу и болельщикам.

"Мое время как тренера ФК Барселона закончилось. Это были интенсивные два с половиной года с самого начала. В то время я наслаждался радостными моментами, празднуя победы и трофеи, а также пережил и некоторые сложные моменты. Однако, прежде всего, я хотел бы отметить свой опыт работы с болельщиками и привязанность, которую проявляли ко мне за время моей работы", - цитирует Вальверде официальный сайт Барселоны.

Специалист поблагодарил руководство клуба за предоставленную возможность поработать на Камп Ноу.

"Я хотел бы поблагодарить президента Хосепа Марии Бартомеу и Совет директоров за то, что они дали мне возможность тренировать первую команду и веру в меня на протяжении всего этого времени. Я также хотел бы поблагодарить всех людей, с которыми я работал в Клубе за поддержку и за то, как они относились ко мне в течение двух с половиной сезонов", - добавил экс-наставник "блаугранас".

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Также он выразил благодарность первой команде и пожелал удачи новому главному тренеру Кике Сетьену.

"Особая благодарность тем, кто работает в первой команде и с кем я разделил так много моментов на базе Барселоны и во время поездок на выездные матчи. Конечно, я хотел бы поблагодарить игроков за все усилия, которые позволили нам завоевать четыре трофея вместе. С этого дня желаю им всего удачи в мире, а также новому тренеру Кике Сетьену", - сообщил Вальверде.

Эрнесто Вальверде возглавлял Барселону с лета 2017 года и провел на Камп Ноу 2,5 сезона. За это время он дважды выиграл Ла Лигу, один раз Кубок и Суперкубок Испании. Больше всего запомнился драматическими вылетами из Лиги чемпионов от Ромы и Ливерпуля, когда Барса имела комфортное преимущество после первого матча. Последней каплей стало поражение от Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании (2:3). Сам трофей выиграл Реал.