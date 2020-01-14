Звезда команды Ярмоленко эпично разыграл одноклубника в прачечной

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир "затроллил" своего партнера Деклана Райса.
Деклан Райс, который сегодня, 14 января, празднует свое 21-летие, стал жертвой эпического розыгрыша со стороны своего партнера Джека Уилшира.
Английский полузащитник залез в стиральную машину и дождался, когда зайдет именинник. После этого он резко открыл дверь и напугал своего одноклубника.
Самому Вест Хэму сейчас не до шуток. Команда находится на 16 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка. От зоны вылета "молотобойцев" отделяет всего 1 пункт.
Ранее сообщалось, что лондонцы хотят продать своего вингера Андрея Ярмоленко, так как новый наставник Дэвид Мойес не рассчитывает на украинца и хочет подписать новых футболистов. Ранее "Главред" попытался разобраться, какие перспективы ждут Ярмоленко при новом главном тренере.
???— West Ham United (@WestHam) January 14, 2020
? @JackWilsherepic.twitter.com/eAWEsTjPEU