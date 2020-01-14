"Зидан обосрался от страха": бурная реакция испанской команды на Реал

Зидан обосрался от страха - игрок Унионистас / Reuters

Футболисты Унионистас остались очень довольны результатом жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании. Команде из третьего по силе дивизиона Испании выпал мадридский Реал.

Один из футболистов команды позволил себе жестко пошутить о наставнике "бланкос" Зинедине Зидане.

"Должно быть, Зидан уже обосрался от страха", - заявил игрок Унионистас в эфире телеканала Gol TV.

Напомним, мадридский Реал стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале своих соседей Атлетико в серии пенальти. Сам турнир прошел в необычном формате, ведь участие брали четыре команды вместо двух.

Именно после Суперкубка Барселона приняла решение уволить главного тренера Эрнесто Вальверде и назначить на его пост Кике Сетьена, ранее возглавлявшего Лас-Пальмас и Бетис.