"Я буду сиять в октагоне": Макгрегор ожидает боя с Серроне

Конор Макгрегор ожидает боя с Дональдом Серроне / USA Today Sports

Конор Макгрегор заявил, что счастлив вернуться в октагон после долгого перерыва. 18 января ирландец сразится с Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.

"Я счастлив вернуться и провести свой поединок в начале сезона против Дональда. Это интересный поединок, фанаты ждут его, это бой заряжает меня. Я в предвкушении, это будет хорошая ночь", - сказал Макгрегор.

Ирландец добавил, что он набрал форму и полностью готов к поединку.

"Я буду сиять 18 января, создам магию в октагоне, как я делал это много раз. Это будет нечто особенное. Чувствую себя потрясающе, я уже в весе. Полон чертовой энергии. Никакой боли, зажатости. Я свободен, энергичен, быстр, опасен. Идут счастливые деньки", - заявил Конор.

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Макгрегор не выходил в октагон с 2018 года после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Серроне в своем последнем бою проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом.