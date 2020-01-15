Реал подпишет соперника сборной Украины, трансфер согласован - журналист

Донни ван де Беек летом перейдет в Реал / Transfermarkt

Мадридский Реал согласовал трансфер полузащитника Аякса Донни ван де Беека.

Об этом сообщил голландский журналист Валентейн Дриссен.

"Он не уйдет зимой, но по завершении сезона перейдет в Реал. Так и запишите. Все уже согласовано. Манчестер Юнайтед не стоит больше обращаться", - цитирует Дриссена Voetbalprimeur.

Стоит отметить, что ван де Беек является футболистом сборной Нидерландов, против которой сыграет Украина на Евро-2020. Также в группу к "сине-желтым" попала Австрия. Весной подопечные Андрея Шевчнко узнают четвертого оппонента - им может стать Румыния или победитель пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

В прошлом сезоне Аякс вместе с ван де Бееком сенсационно выбил Реал из Лиги чемпионов, победив на Сантьяго Бернабеу со счетом 4:1. Позже "годензонен" прошли Ювентус и остановились лишь в полуфинале, в драматическом противостоянии проиграв Тоттенхэму на последних секундах.