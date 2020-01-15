Реал подпишет соперника сборной Украины, трансфер согласован - журналист

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек летом перейдет в мадридский Реал. Он выступает за сборную Нидерландов.
Мадридский Реал согласовал трансфер полузащитника Аякса Донни ван де Беека.
Об этом сообщил голландский журналист Валентейн Дриссен.
"Он не уйдет зимой, но по завершении сезона перейдет в Реал. Так и запишите. Все уже согласовано. Манчестер Юнайтед не стоит больше обращаться", - цитирует Дриссена Voetbalprimeur.
Стоит отметить, что ван де Беек является футболистом сборной Нидерландов, против которой сыграет Украина на Евро-2020. Также в группу к "сине-желтым" попала Австрия. Весной подопечные Андрея Шевчнко узнают четвертого оппонента - им может стать Румыния или победитель пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).
В прошлом сезоне Аякс вместе с ван де Бееком сенсационно выбил Реал из Лиги чемпионов, победив на Сантьяго Бернабеу со счетом 4:1. Позже "годензонен" прошли Ювентус и остановились лишь в полуфинале, в драматическом противостоянии проиграв Тоттенхэму на последних секундах.