Макгрегор - Серроне: поединок уже бьет рекорды

Макгрегор - Серроне: бой уже бьет рекорды / BJPenn

Дэйна Уайт рассказал, что бой Макгрегор - Серроне, который состоится 18 января в рамках турнира UFC 246, уже бьет рекорды.

Президент UFC выразил комплименты ирландскому бойцу.

"Конор - суперзвезда этого вида спорта. Он феномен, и зарабатывает большие деньги с тех пор, как ступил в октагон. С самого первого дня он на вершине, и ничего не изменилось. Очевидно, что ему нужна победа над Ковбоем. Он должен вернуться и победить в этом бою", - цитирует Уайта The Mac Life.

Он рассказал, какой доход UFC получил с этого поединка.

"UFC знал, какой потенциал у этого поединка. Мы установили цены на билеты, а Конор распродал их за несколько минут. Мы выручили 10,6 млн долларов. Бой уже бьет рекорды", - добавил президент UFC.

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Кроме того, Уайт похвалил Дональда Серроне и заявил, что для Макгрегора это не будет легкий бой.

"Ковбой входит в пятерку лучших в мире. Никогда не стоит недооценивать пятерку лучших в мире. Попасть туда в UFC очень и очень сложно, а Серроне существует уже давно. Он боролся со всеми и он дрался чаще в полусреднем весе, чем Макгрегор. Для Конора это будет нелегкий бой. Это не будет так: "С возвращением, Конор. Вот легкие деньги и открытая дверь для реванша с Хабибом", - сказал Уайт.

Макгрегор не выходил в октагон с 2018 года после поражения от Хабиба Нурмагомедова, Дональд Серроне в своем последнем бою проиграл техническим нокаутом Джастину Гэтжи.