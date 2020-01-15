"Хабиб повел себя, как баба": Макгрегор вспомнил стычку на парковке

Конор Макгрегор наехал на Нурмагомедова / USA Today Sports

Конор Макгрегор вспомнил стычку с Хабибом Нурмагомедовым на парковке и заявил, что не был сосредоточен на самом бое с россиянином.

"Я не был сосредоточен на бое, потому что тогда, на парковке в Бруклине, я не побоялся и вышел, а он поступил не по-мужски, и спрятался за юбками. Он повел себя, как баба. Для меня противостояние на парковке было главным, а бой вторичным", - цитирует Макгрегора TSN.

Он добавил, что не был полностью готов к противостоянию с Хабибом в октагоне.

"Именно поэтому я был не полностью сосредоточен на поединке с ним. Вышел на него на автопилоте, я был разобран и травмирован", - сказал ирландец.

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18 января состоится бой Макгрегор - Серроне в рамках турнира UFC 246. Это первый бой Конора с момента поражения от Нурмагомедова. Серроне в своем последнем поединке проиграл техническим нокаутом Джастину Гэтжи.