"Эти числа вообще реальны": Серроне - о своем гонораре за бой с Макгрегором

Дональд Серроне прокомментировал информацию о гонораре за бой с Макгрегором / MMA Fighting

Дональд Серроне прокомментировал информацию о том, что за бой с Конором Макгрегором он получит 2 млн долларов.

"Кое-кто в нашем бизнесе лжет. Те суммы, которые вы мне называете, это не то, сколько я зарабатываю. Мне нужно найти человека, рассказавшего об этом, и допросить его", - цитирует Серроне MMAJunkie.

Также Ковбой отреагировал на информацию о том, что Макгрегор получит 80 млн долларов.

"Конор сказал, что заработает 80 млн евро? Он не хочет поделиться с Ковбоем? Хватит даже процента. Эти числа вообще реальные? Это означает, что я сделал все правильно, и он сделал все правильно. Вместе мы продаем чертовски успешный бой. Отсыпьте мне немного золотишка, когда закончите", - добавил боец.

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Бой Макгрегор - Серроне состоится 18 января в рамках турнира UFC 246. Последний раз ирландец выходил в октагон в 2018 году и проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Серроне в своем последнем поединке уступил техническим нокаутом Джастину Гэтжи.