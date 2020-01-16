Серроне, Фьюри, Хабиб - Фергюсон: пресс-конференция Конора Макгрегора

Конор Макгрегор дал пресс-конференцию перед боем с Дональдом Серроне / GettyImages

Конор Макгрегор перед боем с Дональдом Серроне ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

Ирландец считает, что сможет нокаутировать своего оппонента.

"Я уважаю Дональда. Давно смотрю его бои. Немногие бойцы переходят из одной весовой категории в другую. Он один из тех, который согласится на поединок с любым соперником в любом весе. Мой прогноз на субботу - нокаут", - сказал Макгрегор.

Также боец не исключает того, что поединок Нурмагомедов - Фергюсон может сорваться, и выразил готовность заменить одного из участников.

"Я не думаю, что этот бой состоится. Они должны были подраться уже четыре раза. Если один из них не сможет принять участие в поединке, я готов занять вакантное место", - заявил ирландец.

Кроме того, Макгрегор прокомментировал слова боксера Тайсона Фьюри о совместных тренировках.

"Тайсон продолжает говорить, что я буду его тренировать. Но я даже никогда в своей жизни не говорил с ним, поэтому я не знаю, почему он так утверждает. Тайсон - хороший мужик, он мне нравится. Он отличный и феноменальный боксер, возможно, лучший сейчас я тяжелом весе", - заявил боец.

Конор сказал, что мог бы чем-то помочь Фьюри, однако он бы проверил, как британец справляется в партере.

"Но мне показалось смешным его слова о том, что мы говорили о совместных тренировках. Он безумец. Может быть, я смог бы ему в чем-то помочь. Я бы не держал лапы для него или что-то в этом роде. Мне нужно посмотреть, как он справляется с ударами ногами, как он работает в партере. Я бы оценил это и посоветовал бы ему, над чем стоит работать. После этого он бы ушел. Наверное, это то, что я бы смог сделать для Тайсона", - отметил Макгрегор.

Бой Макгрегор - Серроне состоится в ночь с 18 на 19 января в рамках турнира UFC 246.