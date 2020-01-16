Макгрегор - Серроне: бойцы провели дуэль взглядов

Конор Макгрегор и Дональд Серроне посмотрели друг другу в глаза перед очным боем.
Конор Макгрегор и Дональд Серроне провели дуэль взглядов перед очной встречей в октагоне в ночь с 18 на 19 января в рамках турнира UFC 246.
Ирландский боец во время пресс-конференции заявил, что у него нет конфликтов с Ковбоем и он относится к нему с уважением. В то же время ирландец уверен в своей победе нокаутом.
Дональд Серроне сказал, что ему не главное деньги в этом поединке. Он и Конор проведут бой ради зрителей. Также боец уверен, что поединок продлится 5 раундов.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт не исключал возможности реванша Макгрегор - Нурмагомедов, а также бой ирландца с Хорхе Масвидалем за пояс BMF.
THE FIRST FACE-OFF! ?— UFC (@ufc) January 16, 2020
?? @TheNotoriousMMA vs ?? @CowboyCerrone
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