"Мы сорвем крышу со сраной арены": Серроне - о бое с Макгрегором

Дональд Серроне дал пресс-конференцию перед боем с Макгрегором / MMA Fighting

Дональд Серроне дал пресс-конференцию перед боем с Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 246.

Он считает, что ирландец способен дать отпор грэпплингу.

"Вы думаете, у Конора нет защиты против грэпплинга? В этом бою нам нужно показать все, на что мы способны", - заявил Ковбой.

Также Серроне считает, что у Макгрегора нет недооценки, а поединок получится очень зрелищным.

"Не думаю, что у Конора есть недооценка. Мы готовимся, чтобы выиграть даже в худшем раскладе. Макгрегор говорит, что побьет меня с гриппом. Надеюсь, так и есть. Потому что я попру, он знает это, и он попрет. Мы сорвем крышу с этой сраной арены", - сказал Серроне.

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Бой Макгрегор - Серроне состоится в ночь с 18 на 19 января. Начало главного карда - в 5 утра по киевскому времени. Бойцы уже провели дуэль взглядов.

Макгрегор не выходил в октагон с 2018 года после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Серроне в своем последнем поединке проиграл Джастину Гэтжи.