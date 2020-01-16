Соперник сборной Украины перебрался в США

Кеннет Вермеер стал игроком Лос-Анджелеса / МЛС

Лос-Анджелес на своем официальном сайте объявил о подписании голкипера Фейеноорда Кеннета Вермеера. Контракт рассчитан до 2022 года.

Контракт с роттердамцами у 34-летнего футболиста заканчивался следующим летом. Также не разглашается сумма трансфера.

В Лос-Анджелесе уже выступает бывшая звезда лондонского Арсенала и Реал Сосьедада Карлос Вела, который, к слову, стал лучшим бомбардиром прошлого сезона МЛС (34 гола). Главным тренером является Боб Брэдли, который ранее возглавлял сборную США и выводил ее в 1/8 финала чемпионата мира-2010.

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Действующим чемпионом является Сиэтл Саундерс. Лос-Анджелес завоевал путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Следующий сезон МЛС стартует в марте.

Вермеер является дублером основного вратаря сборной Нидерландов Яспера Силлессена. Напомним, "оранжевые" попали в одну группу со сборной Украины на Евро-2020.