"С*кин сын": в команде Малиновского случился конфликт между тренером и болельщиками

В Аталанте случился конфликт между Гасперини и фанатами / ФК Аталанта

Во время матча 1/8 финала Кубка Италии Фиорентина - Аталанта (2:1), в котором Руслан Малиновский отличился шикарным ассистом, фанаты бергамасков выкрикивали оскорбительные заряды в адрес главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

В частности, болельщики обзывали специалиста "с*киным сыном". Наставник "черно-синих" не оставил такое поведение тифози без ответа.

"Они заводили свои песни в мой адрес в течение всего матча. Они несколько раз назвали меня с*киным сыном. Моя мать пережила войну, чтобы эти недоумки могли свободно выражать свои мысли, и теперь они используют ее для этого? Да нет, это они - с*кины сыновья. Я не собираюсь мириться с этим", - цитирует Гасперини Forza Italian Football.

В чемпионате Аталанта занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков. Столько же у Ромы, однако бергамаски опережают "волков" по дополнительным показателям.