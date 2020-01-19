Макгрегор вырубил Серроне почти с рекордной скоростью

Ирландцу понадобилось меньше одной минуты.
В рамках ивента UFC 246 Конор Макгрегор победил Дональда Серроне по прозвищу Ковбой, уложившись меньше чем за минуту.
Ирландец нанес сокрушительный левый хайкик в начале боя и добил оппонента в партере.
Рефери Херб Дин вмешался и остановил бой на 40-й секунде. Таким образом, это второй по скорости нокаут в исполнении Макгрегора - быстрее он расправился только с бразильцем Жозе Альдо.
Самые быстрые UFC-нокауты в карьере Конора Макгрегора:
- 0:13 - Нокаут в бою с Жозе Альдо
- 0:40 - Нокаут в бою с Дональдом Серроне
- 1:07 - Нокаут в бою с Маркусом Бримэджем
- 1:46 - Нокаут в бою с Дастином Порье
Дональд Серроне был экстренно госпитализирован в одну из больниц Лас-Вегаса после нокаута и не смог участвовать в пресс-конференции.
Макгрегор - Серроне виде боя можно посмотреть, перейдя по ссылке.
Экс-боец UFC Бен Аскрен сообщил, что следующий бой ирландец проведет против обладателя титула BMF Хорхе Масвидаля.
"Следующий бой Конора – против Масвидаля. Самый большой вариант в UFC", – сказал Аскрен.