Макгрегор вырубил Серроне почти с рекордной скоростью

Конор Макгрегор

В рамках ивента UFC 246 Конор Макгрегор победил Дональда Серроне по прозвищу Ковбой, уложившись меньше чем за минуту.

Ирландец нанес сокрушительный левый хайкик в начале боя и добил оппонента в партере.

Рефери Херб Дин вмешался и остановил бой на 40-й секунде. Таким образом, это второй по скорости нокаут в исполнении Макгрегора - быстрее он расправился только с бразильцем Жозе Альдо.

Самые быстрые UFC-нокауты в карьере Конора Макгрегора:

0:13 - Нокаут в бою с Жозе Альдо

0:40 - Нокаут в бою с Дональдом Серроне

1:07 - Нокаут в бою с Маркусом Бримэджем

1:46 - Нокаут в бою с Дастином Порье

Дональд Серроне был экстренно госпитализирован в одну из больниц Лас-Вегаса после нокаута и не смог участвовать в пресс-конференции.

Макгрегор - Серроне виде боя можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Экс-боец UFC Бен Аскрен сообщил, что следующий бой ирландец проведет против обладателя титула BMF Хорхе Масвидаля.

"Следующий бой Конора – против Масвидаля. Самый большой вариант в UFC", – сказал Аскрен.