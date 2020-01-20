Реал оформил первый зимний трансфер

Рейньер перешел в Реал / ФК Фламенго

Реал на своем официальном сайте объявил о трансфере 18-летнего полузащитника Фламенго Рейньера Жезуса. Контракт рассчитан до 2024 года.

По информации СМИ, "бланкос" заплатили за юного бразильца 30 млн евро. Он присоединится к Реал Мадрид Кастилье (резервная команда) 9 февраля после турнира Олимпийских сборных.

Напомним, вместе с Фламенго Рейньер выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Лидертадорес-2019, а также играл в финале Клубного чемпионата мира против Ливерпуля. Минимальную победу одержали мерсисайдцы благодаря голу Роберто Фирмино.

В 2020 году мадридский Реал уже успел выиграть первый трофей - Суперкубок Испании. В финале "сливочные" обыграли Атлетико в серии пенальти.