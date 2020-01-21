Легенда УПЛ покинул Карпаты - у клуба серьезные финансовые проблемы

Кучер, Ковтун, Вакуленко и Вербный покинули Карпаты / ФК Карпаты

Карпаты на своем официальном сайте объявили о расставании с Александром Кучером, Алексеем Ковтуном, Сергеем Вакуленко и Назарием Вербным.

Сейчас "зелено-белые" испытывают серьезные финансовые проблемы и расстаются с футболистами, гарантируя им выплату оставшейся зарплаты. Ранее сообщалось, что клуб задолжал зарплату за 3 месяца. Из-за этого футболисты бойкотируют тренировки.

Ранее сообщалось, что клуб может перейти к другому владельцу. Нынешними инвесторами являются Петр Дыминский и Игорь Коломойский. СМИ называли возможным преемником российского миллиардера Михаила Фридмана, однако позже окружение бизнесмена опровергло данную информацию.

Карпаты провалили первую часть сезона 2019/20, завершив ее на последней 12-й строчке в турнирной таблице УПЛ и набрав 11 очков.