"Сладкое дерьмо": Фергюсон обратился к Нурмагомедову

Тони Фергюсон обратился к Хабибу Нурмагомедову / GettyImages

Тони Фергюсон в своем Инстаграм брутально обратился к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Американец опубликовал фотографии с тирамису.

"Тирамису во вторник все еще актуален? Держи это сладкое дерьмо, Хабибер Нурмагомедов", - написал Фергюсон.

Напомним, бой Нурмагомедов - Фергюсон в рамках турнира UFC 249 состоится 18 апреля. Бойцы должны были встретится уже 4 раза, однако поединок постоянно срывался из-за травмы одного из них.

Ранее Конор Макгрегор триумфально вернулся в октагон. Ирландец на 40-й секунде нокаутировал Дональда Серроне в бою турнира UFC 246. Теперь Макгрегор может сразиться с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем.