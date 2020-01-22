Дастин Порье готов провести реванш с Макгрегором / ToFight.Ru

Дастин Порье в своем Twitter заявил, что готов провести реванш с Конором Макгрегором. Он опубликовал рейтинг среди бойцов легкого веса, в котором он идет на втором месте, а ирландец - на третьем.

"Номер два и номер три? Давай сделаем это", - написал Порье.

Макгрегор и Порье встречались в октагоне в 2014 году, и тогда ирландец одержал победу на 90-й секунде боя. Напомним, в турнире UFC 246 Макгрегор на 40-й секунде нокаутировал Дональда Серроне.

Ранее сообщалось, что Макгрегор сразится с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем. Также возможен реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Сейчас россиянин готовится к бою с Тони Фергюсоном.