Интер подписал звезду Челси

Виктор Мозес перешел в Интер / Transfermarkt

Интер на своем официальном сайте объявил о переходе нигерийского вингера Виктора Мозеса. "Нерадзурри" арендовали игрока у Челси с правом выкупа.

Футболист уже имеет опыт работы с нынешним наставником миланцев Антонио Конте. Вместе они выигрывали АПЛ с Челси в сезоне 2016/17, а Мозес был основным игроком.

Первую половину сезона 2019/20 нигериец провел в составе турецкого Фенербахче, который сейчас ведет борьбу за зону Лиги чемпионов в своем чемпионате.

Интер в последних двух матчах потерял очки с Аталантой (1:1) и Лечче (1:1) и отпустил Ювентус вперед на 4 очка. Напомним, вчера, 22 января, "бьянконери" в рамках 1/4 финала Кубка Италии одолели Рому (3:1). Интер сыграет против Фиорентины и в случае победы встретится в полуфинале с Наполи.