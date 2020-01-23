Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Вардаром / ФК Динамо Киев

Алексей Михайличенко прокомментировал победу Динамо в спарринге над македонским Вардаром (4:0).

"Это была очень важная игра, как и любая на сборах, поскольку, кроме того, что мы получили физическую нагрузку, нам еще и достался хороший спарринг-партнер. Мы показали хорошее движение, добились результата, хотя он и не является на данный момент главным. Удачно завершился еще один рабочий день", - сказал Михайличенко пресс-службе Динамо.

Наставник также похвалил связку Пиварич-Вивчаренко на левой бровке.

"Пиварич опытный футболист, который раньше играл на этой позиции и умеет там действовать. Упомянутая вами связка сегодня сыграла достаточно хорошо, несмотря на то, что в такой комбинации ребята находились впервые. Рад за Костю, за его дебют, он сыграл надежно, быстро, считаю, он может и должен прогрессировать", - добавил Михайличенко.

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Тренер Динамо прокомментировал игру Виталия Буяльского справа и в центре полузащиты.

"Это его две позиции, конкретно сегодня мы хотели посмотреть, как он выглядит в середине поля. Мы меняем не только связки, группы, но и хотим, чтобы все футболисты хорошо друг друга понимали и взаимодействовали", - отметил специалист.

Ранее на сборе в Турции Динамо сыграло вничью с Легией (1:1) и одолело азербайджанский Нефтчи (2:1). В следующем матче киевляне встретятся с хорватским Хайдуком. Встреча пройдет 24 января.