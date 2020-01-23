Ребров рассказал об отношениях Лобановского с футболистами Динамо

Ребров рассказал об отношениях Лобановского с футболистами / dynamo.kiev.ua

Сергей Ребров заявил, что Валерий Лобановский одинаково относился ко всем игрокам и ни на кого не кричал.

"Он не кричал, он за полем сидел. Он никогда не выходил на поле. У него не было приоритетов, когда мы проигрывали или выигрывали. Всегда ровное отношение ко всем. Если надо кому-то дополнительные слова, он мог вызвать. И я с ним разговаривал. Он всегда был открытым к таким беседам", - сказал Ребров программе Трендец.

Валерий Лобановский создал три сильных поколения киевского Динамо: первое выиграло Кубок обладателей Кубков сезона 1974/75 и Суперкубок УЕФА-1975, второе - Кубок обладателей Кубков сезона 1985/86, третье дошло до полуфинала Лиги чемпионов-1998/99.

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Легендарный тренер умер в 2002 году из-за проблем с сердцем. Его именем был назван стадион Динамо, а рядом с ареной установлен памятник Мэтру. Также каждый год проводится турнир памяти Валерия Лобановского.