Динамо - Хайдук: онлайн-видеотрансляция матча

Динамо - Хайдук: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо

Матч Динамо - Хайдук станет очередной проверкой для киевлян во время турецкого сбора. Пока что подопечные Алексея Михайличенко не потерпели ни одного поражения, а в последнем поединке разгромили македонский Вардар.

Хайдук является одним из грандов хорватского футбола, однако последний раз команда из Сплита становилась чемпионом своей страны еще в сезоне 2004/05. Сейчас гегемоном в Хорватии является Динамо Загреб.

Динамо провалило первую часть сезона 2019/20, существенно отстав от Шахтера в турнирной таблице УПЛ (14 очков) и вылетев из Лиги Европы еще на стадии группового этапа. В плей-офф вышли Мальме и Копенгаген.

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Смотрите Динамо - Хайдук онлайн-трансляцию матча на сайте "Главред". Начало в 17:00 по киевскому времени.