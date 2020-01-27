Канал Футбол 3 покажет 3 матча в прямом эфире в первый день вещания

Телеканал Футбол 3 покажет 3 матча в прямом эфире в первый день вещания / Телеканалы Футбол 1/2/3

Телеканал Футбол 3 начнет вещание с трех матчей в прямой трансляции, сообщает официальный сайт Футбол 1/2/3.

В день запуска, 1 февраля, канал покажет поединки Хоффенхайм - Байер в 16:25, Генк - Шарлеруа в 18:55 и Ним - Монако в 20:55.

Телеканал Футбол был запущен в 2008 году, в 2011 был создан телеканал Футбол +, который был ориентирован на зарубежные чемпионаты и еврокубки. В 2013 году было объявлено о ребрендинге, и каналы Футбол и Футбол + стали называться Футбол 1 и Футбол 2, войдя в единый пакет телеоператоров. Именно под этими названиями они транслировали чемпионат мира-2014 и Евро-2016.

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Напомним, именно телеканалы Футбол 1/2/3 являются официальным транслятором Евро-2020, на котором сыграет и сборная Украины. В группе с "сине-желтыми" находятся Нидерланды и Австрия. Также к ним присоединится Румыния или победитель пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

Каналам Футбол 1/2/3 принадлежат права на трансляцию УПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А, Лиги 1, чемпионата Бельгии, Лиги чемпионов и Лиги Европы.