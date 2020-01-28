Игрок Динамо назвал своего партнера "уродом"

Николай Шапаренко обозвал Франа Соля "уродом" в комментариях под постом испанца в Инстаграм.

Нападающий выставил фотографию в новых бутсах Adidas. Шапаренко также рекламирует обувь этой фирмы и имеет похожую фотографию в своем профиле.

Комментарий уже удален. Его убрал либо сам хавбек, либо Фран Соль.

Соль перешел в Динамо прошлой зимой из Виллем II, однако пропустил почти всю вторую часть сезона 2018/19 из-за травмы плеча. В этом сезоне форвард пока голов не забивал.

Сегодня, 28 января, Динамо в спарринге одолело Кайрат Алматы со счетом 2:0 благодаря дублю новичка Ибрагима Каргбо. Позже бельгиец получил травму, а вместо него в нападении сыграл голкипер Владислав Кучерук.

Напомним, вчера, 27 января, киевляне разгромно обыграли одноклубников из Бреста, а нападающий Артем Милевский уже выпустил новое видео в своем YouTube-канале, посвященное спаррингу.