  1. Главная
  3. Спорт

Игрок Динамо назвал своего партнера "уродом"

28 января 2020, 18:22

Николай Шапаренко нелестно выразился о форварде Фране Соле.

Николай Шапаренко обозвал Франа Соля "уродом" в комментариях под постом испанца в Инстаграм.

Нападающий выставил фотографию в новых бутсах Adidas. Шапаренко также рекламирует обувь этой фирмы и имеет похожую фотографию в своем профиле.

Комментарий уже удален. Его убрал либо сам хавбек, либо Фран Соль.

Соль перешел в Динамо прошлой зимой из Виллем II, однако пропустил почти всю вторую часть сезона 2018/19 из-за травмы плеча. В этом сезоне форвард пока голов не забивал.

Сегодня, 28 января, Динамо в спарринге одолело Кайрат Алматы со счетом 2:0 благодаря дублю новичка Ибрагима Каргбо. Позже бельгиец получил травму, а вместо него в нападении сыграл голкипер Владислав Кучерук.

Напомним, вчера, 27 января, киевляне разгромно обыграли одноклубников из Бреста, а нападающий Артем Милевский уже выпустил новое видео в своем YouTube-канале, посвященное спаррингу.

УПЛ новости Динамо Киев Фран Соль новости футбола новости украинского футбола Николай Шапаренко
Сейчас вы просматриваете новость «Игрок Динамо назвал своего партнера "уродом"». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:29
Президент Грузии не поддержала новые санкции против России
18:28
"Разбушуется зима": где и когда в Украине ждать 30 сантиметров снега Видео
18:22
Игрок Динамо назвал своего партнера "уродом"
18:02
Диджитализация по-украински: в Раде предложили обложить налогом Google и Facebook
18:01
Матвиенко близок к переходу в Арсенал
17:47
Таблоид заменил звезды на флаге Китая коронавирусами: дипломаты возмущены
17:47
Генеральный директор Карпат пытался уйти в отставку
17:45
В Китае предупредили о пике "экспансии" коронавируса Видео
17:44
Пила 9: дата выхода, актеры и роли фильма
17:29
Динамо Киев - Динамо Брест: матч глазами Милевского Видео
17:15
Вирус в Китае: в Минздраве высказались о вакцине Видео
17:14
Интер подписал звезду Тоттенхэма
17:08
"Тарифный геноцид": эксперт назвал реальную цену за газ в Украине
17:00
День Олени та День Елены 2020 – вітання и картинки
16:45
"Угрозы февраля 2020": астролог предупредил о масштабных переменах
16:45
"Рука тянется…": у жены Януковича отыскали бизнес и элитный особняк в Крыму
16:21
"У нее бюст мироточит, жаль Николая II": Поклонская опять повторила мантру о Крыме
16:18
Доктор Кто 12 сезон: теряющий рейтинг сериал ждут кардинальные перемены
16:13
Политолог спрогнозировал будущее Зеленского
16:12
Кабмин Гончарука унизил огромную армию украинских железнодорожников мнение
15:58
Стервы-разлучницы: имена, чьи обладательницы крадут самое дорогое
15:35
И Тимошенко врет, и Порошенко: в Украине определили политиков, которые заврались
15:30
Гончарук рассказал, когда Украина будет отвечать критериям членства в Евросоюзе
15:26
"Реформы не идут": экс-министр назвал кандидатов "на вылет" из Кабмина
15:06
Готовьте головы и лопаты: синоптик предостерег о сложностях и какабяках
14:53
"Все больше украинский националист": в России побредили насчет Зеленского
14:45
"Нельзя жрать ртом и жопой": Кива назвал часть украинцев тупым стадом
14:44
"Вы все больные": Наталья Андрейченко устроила истерику россиянам
14:42
Мирная жизнь во время войны: озвучено количество погибших на Донбассе в 2019 году Видео
14:10
"Слуга народа" на Лексусе устроила аварию в Николаеве - СМИ
14:07
"Водитель зассал": стало известно о судьбе не выключившего российский сериал шофера автобуса
14:02
Звезду Интернов Илью Глинникова обокрали
13:56
Электронным больничным в Украине быть: названа дата запуска
13:40
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: триумф кошелька, любовное рабство и взрывы ревности
13:35
"Подлый удар": в Совфеде РФ закатили истерику и обвинили Зеленского в "предательстве"
13:29
Съел и растолстел: названа самая вредная каша
13:14
Кремль люто оскорбился на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой Видео
13:11
"Красивая попка": Maruv показала пошленькие фото с отдыха Фото
13:08
"Сказать нечего": Ясько в ПАСЕ сбежала от украинских журналистов Видео
13:00
"Черный список" ЕС: еще семеро россиян попали под санкции Евросоюза
12:42
"Меня убивали": Черновол со скандалом вытолкали с пресс-конференции в ГБР Видео
12:37
Дубилет рассказал о большой проблеме с переписью населения
12:36
"Малая Россия": Украина призвала к ответу итальянских телевизионщиков Видео
12:19
Появились первые зараженные коронавирусом среди не посещавших Китай Видео
12:08
Милованов пожаловался на падение промышленности из-за теплой погоды, в Сети ответили
12:04
Дополнительный выходной в феврале 2020: откуда взялся и когда будет
11:52
Тарифы на тепло снова поползут вверх: сколько будем платить
11:50
"Не наступила эрекция и убил": суд закрыл заседания по делу об убийстве Дарьи Лукьяненко Видео
11:37
Дела Майдана: Рябошапка вернул старый состав прокуроров
11:33
"Придется обороняться с автоматами": журналисты показали элитную виллу Ахметова во Франции
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять