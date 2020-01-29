"Это мой брат": Усман не хочет драться с Нурмагомедовым

Камару Усман не хочет драться с Хабибом Нурмагомедовым / UFC

Камару Усман заявил, что не согласится на бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

"Никогда не соглашусь на бой с Хабибом - это мой брат. Я не вижу возможности для этого поединка. Это наш обоюдный с ним интерес", - сказал Усман изданию bjpenn.

Также он не собирается драться против своего соотечественника Исраэля Адесаньи.

"Не могу представить бой с Исраэлем. Многие намекают на такой поединок, но мне это не представляется возможным. Лучше, когда у Нигерии будет два чемпиона, чем один чемпион с двумя поясами. Адесанья - мой человек, он особенный", - добавил чемпион UFC в полусреднем весе.

Напомним, Хорхе Масвидаль выразил желание отобрать у Камару Усмана титул чемпиона UFC. Хабиб Нурмагомедов готовится к бою против американца Тони Фергюсона, который состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249.