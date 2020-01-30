Известный российский тренер хотел бы сыграть с украинскими командами

Леонид Слуцкий хотел бы встретиться с украинскими командами / Sputnik Казахстан

Леонид Слуцкий заявил о желании проводить спарринги против украинских команд.

Он вспомнил поединки против Шахтера, Металлиста и Днепра до начала войны.

"Мы всегда играли с украинскими командами, когда я тренировал ЦСКА. Это были шикарные спарринги. С Шахтером мы играли, с Металлистом, Днепром. Когда мы играли с украинскими командами - это были самые лучшие спарринги, особенно перед Лигой чемпионов", - цитирует Слуцкого Tribuna.com.

Также наставник Рубина вспомнил о Кубке Первого канала, в котором играли команды из России и Украины.

"Когда-то был знаменитый Кубок Первого канала в Сочи, где мы играли с киевским Динамо, с Шахтером. Мы в межсезонье получали спарринг-партнеров такого уровня, каких у нас не было даже в сезоне", - добавил Слуцкий.

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Специалист заявил, что хотел бы сыграть против украинских команд.

"Поэтому, если бы была такая возможность, с удовольствием играл бы с украинскими командами", - сказал тренер.

Леонид Слуцкий известен своей работой в ЦСКА, сборной России, Халл Сити и Витессе. Сейчас он возглавляет казанский Рубин.