Директор Футбол 1/2/3 анонсировал новые чемпионаты на телеканале

Александр Денисов рассказал, что на каналах Футбол 1/2/3 будут новые чемпионаты / ТК Футбол

Александр Денисов анонсировал появление новых чемпионатов на телеканалах Футбол 1/2/3.

Он сказал, что появление канала Футбол 3 открывает новые возможности.

"Безусловно, у нас много уже закуплено контента на ближайшие несколько сезонов. Но третий канал в некотором роде развязывает нам руки, добавляет нам возможности, чтобы еще добрать определенного футбольного контента, который будет востребован нашими болельщиками на каналах Футбол 1/2/3", - сказал Денисов программе Футбол NEWS.

Директор каналов Футбол 1/2/3 добавил, что будут транслироваться не только европейские чемпионаты.

"Сейчас пока не могу назвать названия турниров, чемпионаты, потому что еще нет де-юре подписи на контрактах, но как только мы подпишем, обязательно наши телезрители об этом узнают. Это будет в ближайшем будущем. Это будет касаться европейского континента и, в том числе, заокеанского континента", - отметил Денисов.

Напомним, 1 февраля начинает свое вещание телеканал Футбол 3. В дебютный день он покажет 3 поединка в прямом эфире. Сейчас каналы Футбол 1/2 транслируют чемпионаты Украины, Испании, Италии, Германии, Франции и Бельгии, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы. Летом они будут показывать в прямом эфире матчи Евро-2020.