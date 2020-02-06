Александра Солдатова совершила суицид, но неудачно

Александра Солдатова / Instagram

Алексанлдра Солдатова госпитализирована в московскую больницу после попытки суицида.

СОлдатова пыталась перерезать вены на левой руке, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на свои источники.

Пока что известно, что девушке поставили диагноз "булимия", а госпитализировали ее, когда обнаружили "телесные повреждения в связи суицидальной попыткой".

Александра Солдатова порезала вены на левой руке.

Как известно, Солдатова не попала в сборную России перед прошлым чемпионатом мира, который проходил в сентябре в Баку. Девушка потеряла сознание за неделю до начала соревнования.

А несколько дней назад ее не допустили до московского этапа Гран-при. По словам тренера, спортсменка еще не набрала форму для выступлений.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила, что причина в болезни.

"У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась", - сказала она