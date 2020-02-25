Ведущего форварда Динамо Беседина дисквалифицировали: что решили в УЕФА

Артем Беседин / УНИАН

УЕФА официально принял решение дисквалифицировать форварда Динамо Артема Беседина в связи с нарушением антидопинговых правил.

Соответствующее сообщение опубликовал официальный портал столичного клуба. Согласно обнародованным данным, Беседин отстранен на один год. Срок его дисквалификации отсчитывается с 19 декабря 2019-го.

"Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", - отметили в "Динамо".

Напомним, в конце минувшего года появилась информация о том, что форвард Динамо Артем Беседин провалил допинг-тест после матча 5 тура группового этапа Лиги Европы сезона 2019/2020 Мальме - Динамо (4:3). Позднее стало известно, что глава медицинского штаба Динамо Леонид Миронов был отстранен от работы из-за этой ситуации.