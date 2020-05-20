"Тупое юношество": всплыли скандальные подробности пьяных похождений Беседина

Артем Беседин / Скриншот

Стали известны подробности скандального отдыха футболиста киевского Динамо и сборной Украины Артема Беседина, в результате которого ему разбили лицо его же собутыльники.

Как пишет Телеграм-канал Динамо Киев Inside, президент киевского Динамо Игорь Суркис крупно оштрафовал Беседина за пьяные похождения в межсезонье 2016/17.

В сообщении отмечается, что за футболиста заступился тогдашний наставник команды Сергей Ребров.

"Это 2016 год. В клубе эту тему тогда знали, как знали и о пьяных похождениях 20-летнего шнурка с подобными рептилиями. При желании, Артем сам сможет всем подтвердить, что тогда был крупно оштрафован, несмотря на тот факт, что произошло все это в межсезонье 2016/17.

Скажем больше, это стало его последним "китайским предупреждением" от руководства клуба. За него замолвил слово тогдашний главный тренер Ребров, тем самым продлив годы пребывания Беседина в клубе.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Прошло три с лишним года. Человек женился, попал "под железный каблук", родился ребенок. С "зеленым змием" Артем не то чтобы рассорился вдрызг, но поругался, встречаются друг с другом теперь намного реже. Мораль сей басни такова – береги честь смолоду, дружище. Это бумеранг за твое тупое юношество, проведенное вместе с хлыщами. Терпи", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, на котором зафиксировано избиение нападающего киевского Динамо и сборной Украины Артема Беседина.