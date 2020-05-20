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"Ты теряешься в базаре": нападающего сборной Украины отправил в нокаут собутыльник

20 мая 2020, 15:58

Артем Беседин получил удар в лицо после того, как ответил на оскорбления.

Артем Беседин
Артем Беседин / FootBoom

В Сети опубликовали видео, на котором зафиксировано избиение нападающего киевского Динамо и сборной Украины Артема Беседина.

Сообщается, что видео было снято в 2016 году, когда футболисту было 20 лет.

Судя по обстановке и разговорам Беседина, не исключено, что он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что Беседин получил удар в лицо после того, как ответил на оскорбления своих собутыльников, назвавших его "долбо*бом".

"Ты - долбо*б", - ответил Беседин своему оппоненту, после чего его ударил стоявший рядом парень.

Беседин упал со стула, при этом на его лице появилась кровь. В то же время к нему подскочил третий оппонент, добавив: "Ты теряешься в базаре, ты тут заблудился".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, в феврале УЕФА официально принял решение дисквалифицировать форварда Динамо Артема Беседина в связи с нарушением антидопинговых правил.

Артем Беседин новости футбола новости спорта
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