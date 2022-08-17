Бой-реванш Усик - Джошуа: букмекеры резко изменили фаворита

Усик - Джошуа / Matchroom Boxing

В ближайшую субботу, 20 августа, состоится бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Согласно букмекерских котировок, фаворитом предстоящего боя является украинский боксер. Хотя еще ранее букмекеры отдавали предпочтение британцу.

На победу Усика букмекеры принимают ставки с коэффициентом 1,57, тогда как победа Джошуа оценивается коэффициентом 2,50.

Интересно, что досрочная победа Усика оценивается коэффициентом 2,75, тогда как победа украинца в полном бою - 3,20.

На победу Джошуа досрочно - 3,25, по очкам - 8,00.

Как прогнозируют букмекеры, поединок украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа завершится с седьмого по десятый раунд в случае, если бой не продлится всю дистанцию.

Где смотреть бой Усик - Джошуа

Поединок примет город Джидда в Саудовской Аравии.Ориентировочное время начала боя Усик - Джошуа 23:00 по киевскому времени.

Трансляцию поединка можно посмотреть на канале 2+2.

Читайте также: