Бывший тренер Владимира Кличко сделал сенсационное заявление о возвращении боксера на ринг

Для того, чтобы стать чемпионом, Кличко придется победить Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа.
Бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, что его экс-подопечный возобновит карьеру и побьет рекорд легендарного Джорджа Формана.
По его словам, он часто бывает в Украине и видит прекрасную форму боксера.
"Все смеялись надо мной, и что теперь? Теперь никто уже не смеется. Я знаю Владимира Кличко. У меня с ним крепкие отношения. Я его хорошо знаю. На протяжении последних лет я постоянно приезжаю в Украину, даже после того, как Владимир якобы ушел из спорта. Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? Но он тренируется, тренируется и тренируется", - отмечает Джеймс Али Башир, пишет Чемпионат.
Как говорит бывший тренер Кличко, побьет рекорд Джорджа Формана.
"И я сказал себе, этот парень будет снова боксировать. Я говорил об этом в США. Все смеялись, но теперь никто не смеется. Думаю, Владимир побьет рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом супертяжелого веса в истории. Уверен, что он вернется. Он вернется и побьет любого из трех больших парней – Джошуа, Фьюри и Уайлдера", – заявил Башир.
Для того, чтобы стать чемпионом, Кличко придется победить Тайсона Фьюри, который удерживает титул WBC, или Энтони Джошуа – действующего обладателя титулов WBA, WBO, IBF.
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Али Башир убежден, что Кличко сможет победить не только Фьюри и Джошуа, но и бывшего чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.
Отметим, недавно авторитетный портал боксерской статистики BoxRec поставил легендарного украинца Владимира Кличко на первое место рейтинга лучших боксеров в истории бокса.
Владимир Кличко - что важно знать
- Владимир Кличко завершил карьеру боксера летом 2017 года. В апреле того же года украинец провел последний бой.
- В Лондоне Кличко проиграл Энтони Джошуа в бою за титулы WBA, WBO, IBF.
- В СМИ неоднократно появлялась информация, что Кличко предлагают солидный гонорар за возвращение. Владимир же отвечал, что его интересуют только рекорды.