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Владимир Кличко номинирован на звание лучшего боксера десятилетия по версии BWAA

17 декабря 2019, 16:16

Украинский боксер Владимир Кличко претендует на статус лучшего боксера 10-х годов XXI века.

Владимир Кличко
Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия / Фото: Reuters

Владимир Кличко является претендентом на звание лучшего боксера десятилетия по версии BWAA. 

Кроме него в число номинантов попали Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Мэнни Пакьяо, Победитель будет назван 17 января.

Последний свой бой Кличко-младший провел весной 2017 года против Энтони Джошуа, который завершился победой британца. Недавно Джошуа выиграл в реванше у Энди Руиса и вернул себе пояса чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBO в супертяжелом дивизионе. 

Ранее промоутер британца Эдди Хирн сообщал, что Александр Усик проведет бой с Дереком Чисорой в марте, а потом встретится с победителем пары Джошуа - Пулев. Чисора уже пообещал разобраться с украинцем.

22 февраля любителей бокса ожидает реванш Уайлдер - Фьюри, на кону которого будет стоять пояс журнала The Ring.

бокс Владимир Кличко Андре Уорд Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо
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