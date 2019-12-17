Владимир Кличко номинирован на звание лучшего боксера десятилетия по версии BWAA

Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия / Фото: Reuters

Владимир Кличко является претендентом на звание лучшего боксера десятилетия по версии BWAA.

Кроме него в число номинантов попали Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Мэнни Пакьяо, Победитель будет назван 17 января.

Последний свой бой Кличко-младший провел весной 2017 года против Энтони Джошуа, который завершился победой британца. Недавно Джошуа выиграл в реванше у Энди Руиса и вернул себе пояса чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBO в супертяжелом дивизионе.

Ранее промоутер британца Эдди Хирн сообщал, что Александр Усик проведет бой с Дереком Чисорой в марте, а потом встретится с победителем пары Джошуа - Пулев. Чисора уже пообещал разобраться с украинцем.

22 февраля любителей бокса ожидает реванш Уайлдер - Фьюри, на кону которого будет стоять пояс журнала The Ring.