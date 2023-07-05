"Это позорище": россияне обманули всех и поехали на соревнования от другой страны

Представительницы РФ изменили имена, даты рождения и заявились в сборную Сирии.

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Россия устроила скандал в спорте / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот

В России случился настоящий переполох из-за своих 5 спортсменов. Сообщается, что спортсмены страны-агрессора заявились на Панарабские игры. Представительницы РФ изменили имена, даты рождения и заявились в сборную Сирии.

Как сообщает Telegram-канал "Голый спорт", который изучил заявки на турнир, среди россиянок в сборной Сирии значатся:

бадминтонистка Дарья Джеджула (указана как Dasha Dhedhula),

велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы (указаны как Tatia Malko и Darie Malko),

легкоатлетка Карина Полудкина (указана как Karina Polud),

пловчиха Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine).

У двух спортсменок в профилях на сайте соревнований изменены даты рождения – с 19 ноября 1995 года на 19 ноября 1999-го у Джеджулы, с 16 ноября 2000 года на 5 июля 2001-го – у Мальковой.

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"Так как немыслимо представить, что кто-то заранее договорился с международными федерациями бадминтона, водных видов, велоспорта и легкой атлетики (особенно с последними), что российские спортсмены могут без офиц. смены национальности выступать за Сирию, да еще и с измененными датами рождения – нас ждет адовый скандал", – резюмируют авторы канала.

Россияне устроили скандал и оставили гневные комментарии.

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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