Фехтовальщица Кривицкая не пожала руку россиянке: та устроила истерику

Елена Кривицкая победила россиянку Гучмазову в поединке на Чемпионате Европы.

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Судья попытался успокоить россиянку / Коллаж Главреда. Фото: jetsetter.ua, скриншот видео

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая не пожала руку россиянке Майе Гучмазовой. Той это не понравилось - она решила выяснить отношения со спортсменкой и судьей истерикой и матами.

Видео инцидента на Чемпионате Европы по фехтованию в Базеле выложило сообщество Base of Ukrainian sports в соцсети Х (бывший Twitter).

Указывается, что Гучмазова выступала под флагом Грузии. Однако от реакции украинки такое "переодевание" ее не спасло.

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На кадрах видно, как после поединка Гучмазова пробует подойти к Кривицкой, однако та просто сняла шлем и подалась назад.

На что Гучмазова отреагировала весьма истерично: она нецензурной лексикой начала выяснять причину такого поведения соперницы. Ее попытался успокоить судья, однако безуспешно.

"(Неценз., - Главред), почему им можно все, они что, (неценз., - Главред), что ли?" - начала россиянка.

Сам поединок выиграла украинка со счетом 15:9.

Смотрите видео истерики россиянки на турнире по фехтованию:

Кто такая Елена Кривицкая? Елена Кривицкая родилась в Ростове. Украинская фехтовальщица, специализирующаяся на соревнованиях по шпаге. Участница Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряный призер Кубка мира 2012 в командном зачете, многократная победительница и серебряный призер Всемирной Универсиады в командном и индивидуальном зачетах. Мастер спорта международного класса.

Бойкот российских фехтовальщиков – главное

В начале полномасштабного вторжения России Украина объявила о бойкоте турниров с участием российских и белорусских фехтовальщиков, продлевая его еще на год.

Соответствующее решение принял президиум Федерации фехтования Украины после того, как FIE (Международная федерация фехтования) разрешила россиянам и белорусам снова участвовать в международных соревнованиях со второй половины апреля 2023 года.

С тех пор украинские спортсмены неоднократно отказывались пожимать руку российским саблистам.

Случай, наиболее запомнившийся СМИ и публике и закончившийся очередным скандалом со страной-агрессором, произошел с фехтовальщицей Ольгой Харлан. После того как украинка Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Анной Смирновой, саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от Харлан. После завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу, что-то сказала россиянке и покинула площадку.

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