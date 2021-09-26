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Изобразил обезьяну перед темнокожим соперником: на украинском льду вспыхнул расистский скандал

26 сентября 2021, 18:33

Форвард Кременчуга Андрей Денискин досрочно покинул лед из-за расистского жеста.

Расистский скандал в УХЛ / Фото: УХЛ

В рамках 4 тура Украинской хоккейной лиги в матче между Кременчугом и Донбассом разгорелся скандал, подобных которому наш хоккей еще не знал. Форвард Кременчуга Андрей Денискин досрочно покинул лед из-за расистского жеста.

Скандальный инцидент произошел на 36 минуте матча УХЛ. Украинец Андрей Денискин изобразил обезьяну, очищающую от шкурки и поедающую банан. Позорный жест был обращен к темнокожему игроку Донбасса Джейлену Смереку из США.

Довольно часто спортсменов наказывают за идентичные жесты в адрес соперников, идентифицируя их как проявление расизма. За расистские жесты хоккеист Кременчуга получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры, однако этим наказание Денискина явно не ограничится.

Украинская хоккейная лига сообщила, что против Денискина будет открыто дисциплинарное производство – скорее всего, форварда Кременчука ждет длительная дисквалификация.

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Денискин извинился

После поединка Денискин опубликовал сообщение в своем инстаграме, где попросил прощения у Смерека. Игрок Кременчуга написал, что показал жест, находясь в порыве гнева.

"Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба Донбасс Джаленом Смереком. Во время матча Кременчуг – Донбасс, я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные", – написал хоккеист.

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Отметим, что игра состоялась 26 сентября и завершилась победой Кременчуга со счетом 3:2. Несмотря на поражение Донбасс остался лидером в турнирной таблице.

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расизм хоккей новости хоккея
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