В матче УПЛ вспыхнул расистский скандал

Эпизод матча / desna.football

После возобновления матчей Украинской премьер-лиги в 14-ом туре чемпионата в матче между луганской Зарей и черниговской Десной произошел расистский скандал.

Поводом стал жесткий стык в концовке матча, который произошел между игроком Десны Владиславом Калитвинцевым и иранским футболистом Зари Шахабом.

Отметим, что в конфликте приняли участие практически все футболисты на поле. При этом форвард Десны Филипп Будковский схватил за шею защитника Зари Джоэля Абу-Ханну.

Запасные и тренеры команд также не остались безучастными. Со скамейки запасных кто-то выкрикнул расистскую фразу: "Уродов понабирают, бл*дь, черножо*ых".

Как рассказал в комментарии сайту Tribuna.com гендиректор Зари Станислав Оганов, луганский клуб будет разбираться с этой ситуацией:

"В понедельник будем обращаться в комитет этики и честной игры УАФ. Мы сейчас выясняем, кем эти слова были сказаны. И в дальнейшем будем писать письма в комитет этики. Это очень неприятный инцидент. Никому не позволительно оскорблять ни футболистов, ни других людей, ни соперников. Нужно уметь достойно проигрывать", - добавил он намекнув, что оскорбления звучали со скамейки запасных соперников.

Напомним, в прошлом году матч между СК Днепр-1 и киевским Динамо омрачился хулиганским поведением фанатов столичного клуба на трибунах Днепр-Арены.

Болельщики Динамо скандировали оскорбительные речевки, намекая на отсутствие традиций хозяев у поля.