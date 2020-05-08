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Как будут доигрываться футбольные сезоны: резонансные рекомендации чемпионатам

8 мая 2020, 20:18

На период пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 футбольным ассоциациям предложили внести изменения в правила игры.

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В футбольные правила вносятся изменения / Коммерсантъ

Международный совет футбольных ассоциаций IFAB, регулирующий правила игры в профессиональном футболе, вынес ряд рекомендаций футбольным ассоциациям, вынужденным доигрывать сезон в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Организация рекомендует ввести 5 замен по ходу поединка и отказаться от системы видеоповторов.

Согласно предложенным изменениям, команды смогут проводить по 5 замен в отдельные отрезки матча и в перерыве. Благодаря этому футболисты получат необходимый отдых в условиях интенсивного проведения игр в максимально сжатые сроки. По стандартным правилам можно было проводить лишь 3 замены в основное время и одну в овертайме.

Более того, IFAB на период доигровки турниров предлагает в добровольном порядке отказаться от использования системы видеоповторов VAR.

Впрочем, данные изменения не являются обязательными – каждая футбольная ассоциация окончательное решение будет принимать самостоятельно.

Напомним, в марте по причине вспышки коронавирусной инфекции проведение подавляющего большинства футбольных турниров было приостановлено. В данный момент обсуждаются условия возобновления национальных чемпионатов и еврокубков.

Также в УЕФА из-за бушующего в Европе COVID-19 приняли решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год.

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