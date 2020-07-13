Еще один известный украинский боксер опозорился ответом на вопрос о Крыме

Известный украинский боксер-профессионал Максим Бурсак ответил на вопросы об аннексированном Россией Крыме.
В Instagram-stories Бурсак опубликовал свои ответы в вопросы "Чей Крым?" и "Россия - агрессор?".
При этом на вопрос "Чей Крым?" Бурсак написал: "Крымчан".
В то же время отвечая на вопрос о том, является ли Россия агрессором, боксер отвечать не стал, написав: "Провокация".
Как известно, ранее другой украинский боксер Александр Усик отвечал на вопрос о том, чей "Крым?" отвечал фразами "Крым - это Крым", а также "Божий".
Напомним, ранее боксер Иван Редкач обозвал тренера Усика сепаратистом и потребовал выгнать его из Украины.
Автор: Алексей Тычина