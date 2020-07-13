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Еще один известный украинский боксер опозорился ответом на вопрос о Крыме

Макс Бурсак ответил на вопрос о том, является ли Россия агрессором.

13 июля 2020, 18:56
Макс Бурсак
Макс Бурсак / k2ukraine.com

Известный украинский боксер-профессионал Максим Бурсак ответил на вопросы об аннексированном Россией Крыме.

В Instagram-stories Бурсак опубликовал свои ответы в вопросы "Чей Крым?" и "Россия - агрессор?".

При этом на вопрос "Чей Крым?" Бурсак написал: "Крымчан".

В то же время отвечая на вопрос о том, является ли Россия агрессором, боксер отвечать не стал, написав: "Провокация".

/ instagram.com/stories/maks_bursak
/ instagram.com/stories/maks_bursak

Как известно, ранее другой украинский боксер Александр Усик отвечал на вопрос о том, чей "Крым?" отвечал фразами "Крым - это Крым", а также "Божий".

Напомним, ранее боксер Иван Редкач обозвал тренера Усика сепаратистом и потребовал выгнать его из Украины.

Бурсак Крым новости Украины
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