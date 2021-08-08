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На Олимпиаде-2020 тренер ударила коня. Ее дисквалифицировали

8 августа 2021, 13:51

Действия тренера по современному пятиборью Ким Райзнер признали нарушением правил соревнований и отстранили ее на остальные соревнования в Токио.

Конь
Тренер Ким Райзнер ударила коня спортсменки Анники Шлеу (на фото / Reuters

Немецкого тренера по современному пятиборью Ким Райзнер, которая во время соревнований на Олимпиаде в Токио ударила лошадь, дисквалифицировали. Об этом сообщает Международный союз современного пятиборья.

Действия тренера признали нарушением правил соревнований и отстранили ее на остальные соревнования в Токио. Как заметно на видеозаписи инцидента, во время соревнований женщин-пятиборцев 6 августа Райзнер несколько раз ударила кулаком лошадь по кличке Сент-Бой немецкой спортсменки Анники Шлеу.

Пятиборцам дают двадцать минут, чтобы познакомиться с лошадью перед соревнованиями. Спортсменка лидировала с большим отрывом после предыдущих дисциплин, но потеряла преимущество, потому что ее конь Сент Бой отказался преодолевать препятствия. Шлеу расплакалась на ринге.

До этого Сент Бой отказался прыгать для другой всадницы — представительницы России Гульназ Губайдуллиной. В Немецком союзе современного пятиборья заявили, что всадник травмировал его еще до раунда скачек Шлеу.

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Напомним, ранее на Олимпийских играх в Токио вспыхнух скандал после того, как белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую попытались силой вернуть в Минск.

В Национальном олимпийском комитете Беларуси же объяснили, что Тимановскую возвращают домой якобы из-за ее эмоционально-психологического состояния, однако спортсменка утверждает, что ее состояние никто не проверял.

Олимпиада-2020
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